У берегов Индии дрон атаковал торговое судно, которое связывают с Израилем
Киев • УНН
Корабль, связанный с Израилем, был атакован беспилотником в 200 км от побережья Индии. Удар вызвал пожар, но обошлось без жертв. Индийский флот отреагировал и предложил помощь.
Торговое судно, связанное с Израилем, было атаковано беспилотным летательным аппаратом у западного побережья Индии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на британскую компанию по морской безопасности Ambrey, передает УНН.
Детали
Беспилотник попал в танкер, который шел под либерийским флагом в 200 километрах к юго-западнее индийского города Веравал. По данным СМИ, танкер это MV Chem Pluto, перевозивший сырую нефть из Саудовской Аравии в Индию. На борту танкера могло находиться около 20 индийцев.
WSJ: иранский разведывательный корабль помогает хуситам атаковать суда в Красном море23 декабрь 2023, 10:00 • 24877 просмотров
В результате атаки возник пожар, который удалось потушить силами экипажа. Жертв среди экипажа не зафиксировано зафиксировано, но судно получило структурные повреждения, а на борт судна попала вода. ВМС Индии направили военный корабль, чтобы оказать торговому судну необходимую помощь.
Торговым судам рекомендуется помнить, что такие типы атак обычно направлены на суда, связанные с Израилем, но в прошлом они ошибочно попадали в суда, которые не связаны с Израилем
Контекст
Атака на судно произошла на фоне того, как хуситы из Йемена, который поддерживает Иран, начали атаковать коммерческое судоходство в Красном море с помощью беспилотников и ракет. Из-за этого грузоотправители изменили курс своих судов и отправляют их более длинными маршрутами вокруг южной оконечности Африки.
Однако сегодняшнее нападение атака на торговое судно стала первым известным случаем нападения вдали от Красного моря с начала войны в Газе.
США обвинили Иран в планировании атак на корабли в Красном море23 декабрь 2023, 00:05 • 25810 просмотров
У берегов Индии дрон атаковал торговое судно, которое связывают с Израилем
Корабль, связанный с Израилем, был атакован беспилотником в 200 км от побережья Индии. Удар вызвал пожар, но обошлось без жертв. Индийский флот отреагировал и предложил помощь.
"Вонка" лидирует по кассовым сборам в преддверии Рождества
"Вонка" возглавил мировой бокс-офис с $93 миллионами, став лидером среди новых релизов уикенда.
Чиновника Минобороны, которого задержали за хищение денег на покупку боеприпасов, будут держать под стражей без права на залог
Чиновнику из Минобороны избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля без права внесения залога.
В Киеве демонтировали очередной советский памятник, который прославлял "январское восстание" большевиков
Киев демонтировал памятник большевистским повстанцам, что является частью более широких усилий по очистке общественных пространств от символов, связанных с российской и советской историей.
На первых торгах Государственного оператора тыла будут закупать бензин и дизель для армии
Государственный оператор тыла в январе проведет первый аукцион для закупок горюче-смазочных материалов для ВСУ.
Министр обороны рассказал, как будут приглашать мужчин в военкоматы через электронные оповещения
Министерство обороны Украины рассматривает возможность введения электронных сообщений для приглашения мужчин в центры комплектования.
Повторение Черноморской зерновой инициативы не имеет смысла - Генсек ООН
Генеральный секретарь ООН Гутерриш считает возвращение к зерновой сделке неэффективным, а также выступает за свободу судоходства в Черном море.
Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна
Журналист обнародовал новые детали по делу о незаконном обогащении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Укрзализныця запустила детские рождественские экспрессы в Киеве и Львове
Праздничные поездки на паровозе с рождественскими представлениями стали популярным развлечением для детей в Киеве и Львове.
В Украине на следующей неделе ожидается повышение температуры - синоптики
24 декабря в Украине ожидается небольшой снег, который перейдет в мокрый снег и дождь 25 декабря. До 26 декабря осадки прекратятся, а температура повысится на 4-6°C, местами порывы ветра будут достигать 22 м/с.