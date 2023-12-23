У берегов Индии дрон атаковал торговое судно, которое связывают с Израилем

Торговое судно, связанное с Израилем, было атаковано беспилотным летательным аппаратом у западного побережья Индии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на британскую компанию по морской безопасности Ambrey, передает УНН.

Детали

Беспилотник попал в танкер, который шел под либерийским флагом в 200 километрах к юго-западнее индийского города Веравал. По данным СМИ, танкер это MV Chem Pluto, перевозивший сырую нефть из Саудовской Аравии в Индию. На борту танкера могло находиться около 20 индийцев.

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В результате атаки возник пожар, который удалось потушить силами экипажа. Жертв среди экипажа не зафиксировано зафиксировано, но судно получило структурные повреждения, а на борт судна попала вода. ВМС Индии направили военный корабль, чтобы оказать торговому судну необходимую помощь.

Торговым судам рекомендуется помнить, что такие типы атак обычно направлены на суда, связанные с Израилем, но в прошлом они ошибочно попадали в суда, которые не связаны с Израилем - говорится в сообщении Ambrey.

Контекст

Атака на судно произошла на фоне того, как хуситы из Йемена, который поддерживает Иран, начали атаковать коммерческое судоходство в Красном море с помощью беспилотников и ракет. Из-за этого грузоотправители изменили курс своих судов и отправляют их более длинными маршрутами вокруг южной оконечности Африки.

Однако сегодняшнее нападение атака на торговое судно стала первым известным случаем нападения вдали от Красного моря с начала войны в Газе.

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