В Бельгии расследуют обвинения в коррупции против главы МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Прокуратура Бельгии, получила информацию, что министр иностранных дел страны Дидье Рейндерс причастен к отмыванию денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на L'Echo.
"Согласно сообщениям бывший работник федеральной службы безопасности связался с прокуратурой и сообщил, что бельгийский министр МИД отмывает деньги, нарушая закон о государственных закупках на строительстве здания посольства в Конго", - говорится в сообщении.
Ожидается, что органы власти в ближайшее время примут решение о том, возбуждать ли уголовное производство против чиновника.
Напомним, Бельгия поддерживает стремление Украины активизировать борьбу с коррупцией.