В Бельгии расследуют обвинения в коррупции против главы МИД

"Согласно сообщениям бывший работник федеральной службы безопасности связался с прокуратурой и сообщил, что бельгийский министр МИД отмывает деньги, нарушая закон о государственных закупках на строительстве здания посольства в Конго", - говорится в сообщении.

Ожидается, что органы власти в ближайшее время примут решение о том, возбуждать ли уголовное производство против чиновника.

Напомним, Бельгия поддерживает стремление Украины активизировать борьбу с коррупцией.