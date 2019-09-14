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У Бельгії розслідують звинувачення у корупції проти глави МЗС

У Бельгії розслідують звинувачення у корупції проти глави МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Прокуратура Бельгії, отримала інформацію, що міністр закордонних справ країни Дідьє Рейндерс причетний до відмивання грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на L'Echo.

"Згідно з повідомленнями колишній працівник федеральної служби безпеки зв’язався з прокуратурою та повідомив, що бельгійський міністр МЗС відмиває гроші, порушуючи закон про державні закупівлі на будівництві будівлі посольства у Конго”, - йдеться у повідомленні.

Очікується, що органи влади найближчим часом приймуть рішення про те, чи порушувати кримінальне провадження проти урядовця.

Нагадаємо, Бельгія підтримує прагнення України активізувати боротьбу з корупцією.

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