Бельгія підтримує прагнення України активізувати боротьбу з корупцією - ОПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Королівства Бельгія Шарлем Мішелем у рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни, які проходять у Варшаві. Про це передає УНН із посиланням на Офіс Президента України.
“Життя людей для нас - пріоритет. Дякую Бельгії за реабілітацію та лікування наших хлопців”, - зазначив Глава держави.
Прем’єр-міністр Бельгії позитивно оцінив відновлення переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України в рамках Нормандського формату. Шарль Мішель також підтримав прагнення української влади активізувати боротьбу з корупцією.
“Володимир Зеленський зазначив, що Україна проводитиме всі необхідні для держави реформи. Насамперед ідеться про зміни в роботі правоохоронної системи, запуск Вищого антикорупційного суду та перезапуск роботи антикорупційних органів”, — йдеться в повідомленні.
Окремо Глава держави наголосив на важливості впровадження реформ у медичній, пенсійній та освітній сферах.
“Ми справді впроваджуватимемо реформи. Ми обрали європейський шлях. Ми впевнені, що з вашою допомогою, із залученням інвестицій і фахівців досягнемо успіху”, — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Литви Гітанасом Науседою у Варшаві в рамках участі у меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.