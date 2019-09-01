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Зеленський обговорив із президентом Литви рух України до ЄС

Зеленський обговорив із президентом Литви рух України до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Литви Гітанасом Науседою у Варшаві в рамках участі у меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Про це передає УНН із посиланням на сайт Глави держави.

“Лідери країн позитивно оцінили економічну та інвестиційну співпрацю двох держав, а також наголосили на важливості поглиблення співробітництва в цих галузях”, — йдеться в повідомленні.

Учасники зустрічі обговорили рух України до Європейського Союзу. Володимир Зеленський запевнив, що керівництво держави продовжуватиме реформи в рамках євроінтеграції.

“Ми обрали цей курс і далі робитимемо реформи. Ми зробимо їх не для Євросоюзу, а для себе. Однак вони збігаються з баченням ЄС”, — заявив Президент України.

Також обговорили активізацію співпраці у галузі альтернативної енергетики.

Литовська сторона підтвердила підготовку до проведення Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що відбудеться у 2020 році в Литві.

“Учасники зустрічі також обговорили питання мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема в рамках Нормандського формату”, — йдется в повідомленні.

Глава Української держави закликав литовців відвідати інвестиційний форум у Маріуполі восени цього року й долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс привітав призначення на посаду голови МЗС України Вадима Пристайко.

Українські Національні Новини

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