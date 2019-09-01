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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 33181 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117492 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128229 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119487 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124287 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127620 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152472 просмотра

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Зеленский обсудил с президентом Литвы движение Украины в ЕС

Зеленский обсудил с президентом Литвы движение Украины в ЕС

Киев  •  УНН

 • 9909 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседой в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. О этом передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

"Лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух государств, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих областях", - говорится в сообщении.

Участники встречи обсудили движение Украины в Европейский Союз. Владимир Зеленский заверил, что руководство государства будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции.

"Мы выбрали этот курс и будем дальше делать реформы. Мы сделаем их не для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС", - заявил Президент Украины.

Также обсудили активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики.

Литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, который состоится в 2020 году в Литве.

"Участники встречи также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности в рамках Нормандского формата", - идется в сообщении.

Глава Украинского государства призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приветствовал назначение на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко.

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