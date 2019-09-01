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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111982 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122668 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120172 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125360 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150904 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150512 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Бельгия поддерживает стремление Украины активизировать борьбу с коррупцией - ОПУ

Бельгия поддерживает стремление Украины активизировать борьбу с коррупцией - ОПУ

Киев  •  УНН

 • 10210 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Королевства Бельгия Шарлем Мишелем в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые проходят в Варшаве. Об этом передает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

"Жизнь людей для нас - приоритет. Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят", - отметил Глава государства.

Премьер-министр Бельгии положительно оценил возобновление переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках Нормандского формата. Шарль Мишель также поддержал стремление украинской власти активизировать борьбу с коррупцией.

"Владимир Зеленский отметил, что Украина будет проводить все необходимые для государства реформы. Прежде всего речь идет об изменениях в работе правоохранительной системы, запуск Высшего антикоррупционного суда и перезапуск работы антикоррупционных органов", - говорится в сообщении.

Отдельно Глава государства подчеркнул важность реформ в медицинской, пенсионной и образовательной сферах.

"Мы действительно будем внедрять реформы. Мы выбрали европейский путь. Мы уверены, что с вашей помощью, с привлечением инвестиций и специалистов достигнем успеха", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседой в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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