В Андреевской церкви будет работать представительство Константинополя - Президент

"Украина возвращается к активному общению с мировым Православием. Представительство Вселенской Патриархии, которая является Церковью-матерью, будет способствовать укреплению таких связей и поддержки Украины во время возникновения независимой Поместной Православной Церкви. Андреевская церковь передается Константинопольскому Престолу Святого Андрея в пользование для работы его представительства", - подчеркнул Президент.



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По его словам, сегодня Украина еще на шаг приблизилась к цели - получение Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Порошенко поблагодарил Верховную Раду, которая поддержала соответствующий законопроект.



Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла за основу и в целом закон 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", по ее передачи Вселенскому Патриархату.



