В Андреевской церкви будет работать представительство Константинополя - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Андреевская церковь передается Константинопольскому Престолу Святого Андрея в пользование для работы его представительства. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Украина возвращается к активному общению с мировым Православием. Представительство Вселенской Патриархии, которая является Церковью-матерью, будет способствовать укреплению таких связей и поддержки Украины во время возникновения независимой Поместной Православной Церкви. Андреевская церковь передается Константинопольскому Престолу Святого Андрея в пользование для работы его представительства", - подчеркнул Президент.
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По его словам, сегодня Украина еще на шаг приблизилась к цели - получение Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Порошенко поблагодарил Верховную Раду, которая поддержала соответствующий законопроект.
Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла за основу и в целом закон 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", по ее передачи Вселенскому Патриархату.