В Андріївській церкві працюватиме представництво Константинополя - Президент

"Україна повертається до активного спілкування зі світовим Православ'ям. Представництво Вселенської Патріархії, яка є Церквою-матір'ю, сприятиме зміцненню таких зв'язків і підтримки України під час постання незалежної Помісної Православної Церкви. Андріївська церква передається Константинопольському Престолу Святого Андрія у користування для роботи його представництва", - наголосив Президент.



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За його словами, сьогодні Україна ще на крок наблизилась до мети – отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Порошенко подякував Верховній Раді, яка підтримала відповідний законопроект.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада схвалила за основу і в цілому закон 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”, щодо її передачі Вселенському Патріархату.



