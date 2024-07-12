ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины

Торгово-офисный центр "Гулливер" с 11 июля перешел на импортную электроэнергию и теперь покупает ее напрямую из Польши. Такое решение было принято для того, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении УНН.

Предприятие покупает импортную электроэнергию примерно по 9 гривен за киловатт. Как отмечается, такое решение было согласовано со всеми арендаторами.

"Это позволит в первую очередь облегчить работу энергосистемы Украины, которая едва ли не ежедневно страдает от российских обстрелов. А также бизнесу, который арендует помещения в ТРЦ или бизнес-центре, работать без ограничений электроэнергии и графиков отключений", - говорится в пресс-релизе.

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Контекст

С конца марта россия нанесла многочисленные ракетно-дронные удары по украинским энергетическим объектам, в частности ТЭС, ГЭС и многим подстанциям. Это вызвало дефицит в энергосистеме и заставило "Укрэнерго" вернуть графики отключений для населения и бизнеса.

Согласно постановлению Кабмина, промышленные потребители, которые за счет импортируемой электроэнергии покрывают 80% своего потребления, не подпадают под графики ограничений мощности.

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал бизнес активнее импортировать электроэнергию для покрытия дефицита в энергосистеме.

Примечание редакции: если ваш ТРЦ или бизнес-центр также закупают импортируемую электроэнергию для облегчения работы энергосистемы Украины, присылайте информацию нам на почту - [email protected].