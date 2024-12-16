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ЦПД при СНБО: информация о вручении повесток работниками ТЦК в костюмах Деда Мороза - фейк

ЦПД при СНБО: информация о вручении повесток работниками ТЦК в костюмах Деда Мороза - фейк

Киев  •  УНН

 • 2876 просмотра

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Российские ТГ-каналы распространили фейк о том, что работники ТЦК и СП вручали повестки в костюмах Деда Мороза. На самом деле это были волонтеры, которые поздравляли детей с праздниками и собирали подарки для детей с Херсонщины.

российская пропаганда выдала волонтеров, которые поздравляли детей с праздниками в Одессе, за работников ТЦК и СП, которые якобы вручали повестки в костюмах Деда Мороза. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Информация, которую распространяют враждебные TG-каналы о том, что якобы работники ТЦК и СП в Одессе вручали повестки в костюмах Деда Мороза - фейк.  На самом деле на видео - волонтеры, которые решили поздравить детей в Одессе и закупить подарки для детей с Херсонщины

- указали в ЦПД при СНБО.

По данным Центра противодействия дезинформации, цель этого фейка - дискредитировать работу ТЦК и СП.

Ранее

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Татьяна Краевская

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