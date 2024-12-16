ЦПД при СНБО: информация о вручении повесток работниками ТЦК в костюмах Деда Мороза - фейк
Киев • УНН
Российские ТГ-каналы распространили фейк о том, что работники ТЦК и СП вручали повестки в костюмах Деда Мороза. На самом деле это были волонтеры, которые поздравляли детей с праздниками и собирали подарки для детей с Херсонщины.
российская пропаганда выдала волонтеров, которые поздравляли детей с праздниками в Одессе, за работников ТЦК и СП, которые якобы вручали повестки в костюмах Деда Мороза. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.
Информация, которую распространяют враждебные TG-каналы о том, что якобы работники ТЦК и СП в Одессе вручали повестки в костюмах Деда Мороза - фейк. На самом деле на видео - волонтеры, которые решили поздравить детей в Одессе и закупить подарки для детей с Херсонщины
По данным Центра противодействия дезинформации, цель этого фейка - дискредитировать работу ТЦК и СП.
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Центр противодействия дезинформации разоблачил очередной российский фейк о якобы предложении ветеранам ВСУ покупать распаренную обувь со скидкой. Цель дезинформации - создать образ пренебрежения к ветеранам, подорвать доверие к власти и общественное единство.