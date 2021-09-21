На этой неделе Черновицкая область может войти в "красную" зону
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Уже на этой неделе Черновицкая область может войти в "красный" уровень эпидемической опасности, где наиболее критическая ситуация с заболеваемостью. Об этом информируют в Киевской школе экономики, пишет УНН.
Детали
Уровень госпитализации уже приблизился к предельному в 60 человек на 100 000 населения и сейчас составляет 59. Занятость "ковидних" коек составляет 64% при предельном уровне в 65%. Выход за предельные значения одновременно для обеих указанных показателей в течение трех дней подряд дает основания для перехода региона в "красную" зону эпидемической опасности.
В Киевской школе экономики советуют уже сейчас увеличивать обеспеченность "ковиднимы" кроватями на 30-50%.
В зоне риска также оказалась Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. В частности, в Луганской области на 80% неделю до недели растет уровень госпитализаций.
Среди западных областей наиболее критической ситуации показывает Львовская область, да за сохранение текущей динамики переход к "красной" зоны эпидемической опасности может произойти в течение двух-трех недель.
Напомним
Ляшко заявил, что к "красной зоны" епиднебезпекы приближаются четыре западные области Украины.
С 23 сентября во всех регионах Украины будут установлены "желтый" уровень епиднебезпекы.