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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 127966 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 143714 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120052 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117660 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 150918 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123789 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 166593 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173052 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Актуальное
На этой неделе Черновицкая область может войти в "красную" зону

На этой неделе Черновицкая область может войти в "красную" зону

Киев  •  УНН

 • 28300 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Уже на этой неделе Черновицкая область может войти в "красный" уровень эпидемической опасности, где наиболее критическая ситуация с заболеваемостью. Об этом информируют в Киевской школе экономики, пишет УНН.

Детали

Уровень госпитализации уже приблизился к предельному в 60 человек на 100 000 населения и сейчас составляет 59. Занятость "ковидних" коек составляет 64% при предельном уровне в 65%. Выход за предельные значения одновременно для обеих указанных показателей в течение трех дней подряд дает основания для перехода региона в "красную" зону эпидемической опасности.

В Киевской школе экономики советуют уже сейчас увеличивать обеспеченность "ковиднимы" кроватями на 30-50%.

В зоне риска также оказалась Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. В частности, в Луганской области на 80% неделю до недели растет уровень госпитализаций.

Среди западных областей наиболее критической ситуации показывает Львовская область, да за сохранение текущей динамики переход к "красной" зоны эпидемической опасности может произойти в течение двух-трех недель.

Напомним

Ляшко заявил, что к "красной зоны" епиднебезпекы приближаются четыре западные области Украины.

С 23 сентября во всех регионах Украины будут установлены "желтый" уровень епиднебезпекы.

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