Цього тижня Чернівецька область може увійти до “червоної” зони
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Вже цього тижня Чернівецька область може увійти до “червоного” рівня епідемічної небезпеки, де найбільш критична ситуація із захворюваністю. Про це інформують у Київській школі економіки, пише УНН.
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Рівень госпіталізацій вже наблизився до граничного у 60 осіб на 100 тисяч населення і зараз складає 59. Зайнятість “ковідних” ліжок складає 64% при граничному рівні у 65%. Вихід за граничні значення одночасно для обох вказаних показників протягом трьох днів поспіль дає підстави для переходу регіону у “червону” зону епідемічної небезпеки.
У Київській школі економіки радять вже зараз збільшувати забезпеченість “ковідними” ліжками на 30-50%.
У зоні ризику також опинилася Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області. Зокрема, у Луганській області на 80% тиждень до тижня зростає рівень госпіталізацій.
Серед західних областей найбільш критичну ситуацію показує Львівська область, да за збереження поточної динаміки перехід до “червоної” зони епідемічної небезпеки може відбутися упродовж двох-трьох тижнів.
Нагадаємо
Ляшко заявив, що до "червоної зони" епіднебезпеки наближаються чотири західні області України.
З 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.