Ляшко заявив, що до "червоної зони" епіднебезпеки наближаються чотири західні області України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Найближче до "червоної" зони епіднебезпеки в Україні знаходяться Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська області. Про це заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова", передає УНН.
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"Найближче до червоного рівня західні області України. Так, як це було і у 2020, і у 2021 роках. Зокрема, Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська області", - сказав міністр.
Нагадаємо
Державна комісія ТЕБ і НС 21 вересня розгляне питання встановлення по всій території України "жовтого" рівня епіднебезпеки з 22 вересня.
У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації, уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року.