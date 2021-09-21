Ляшко заявив, що до "червоної зони" епіднебезпеки наближаються чотири західні області України

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"Найближче до червоного рівня західні області України. Так, як це було і у 2020, і у 2021 роках. Зокрема, Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська області", - сказав міністр.

Нагадаємо

Державна комісія ТЕБ і НС 21 вересня розгляне питання встановлення по всій території України "жовтого" рівня епіднебезпеки з 22 вересня.

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації, уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року.