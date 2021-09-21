Ляшко заявил, что к "красной зоне" эпидемопасности приближаются четыре западные области Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Ближе всего к "красной" зоне эпидопасности в Украине находятся Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области. Об этом заявил Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова", передает УНН.
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“Ближайшие к красному уровню — западные области Украины. Так, как это было и в 2020, и в 2021 годах. В частности, Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области”, — сказал министр.
Напомним
Государственная комиссия ТЭБ и ЧС 21 сентября рассмотрит вопрос установления по всей территории Украины “желтого” уровня эпидемопасности с 22 сентября.
В связи с ухудшением эпидемической ситуации, правительство на внеочередном заседании принял решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 декабря 2021 года.