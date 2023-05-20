ЦНС: оккупанты продолжают присваивать имущество украинцев на ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Враг продолжает принимать дополнительные меры по противоправному присвоению недвижимости и другого имущества граждан Украины, которые вынужденно покинули временно оккупированные территории. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что гауляйтер так называемой "лнр" пасечник подписал "указ" об "особенностях получения права собственности на бесхозную недвижимость".
Суть "указа" сводится к тому, что органы оккупационной администрации могут обращаться в оккупационный же "суд" с вопросом "национализации" недвижимости, принадлежащей гражданам Украины, которым пришлось эвакуироваться с ВОТ, и которая уже в течение 3 месяцев признана как "бесхозная" теми же самыми органами оккупационной администрации.
Сообщается, что аналогичный "документ" был подписан гауляйтером "днр" пушилиным.
Такие же процессы происходят и на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, где подразделениям российских оккупационных войск и коллаборационистам также "передают в собственность" земельные участки, дома и частные квартиры.
Напомним
В ЦНС сообщили, что во временно оккупированном Мариуполе “кадыровцы” издеваются над гражданскими.