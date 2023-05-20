ЦНС: окупанти продовжують привласнювати майно українців на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Ворог продовжує вживати додаткові заходи щодо протиправного привласнення нерухомості та іншого майна громадян України, які вимушено покинули тимчасово окуповані території. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Зазначається, що гауляйтер так званої "лнр" пасєчнік підписав "указ" щодо "особливостей отримання права власності на безхозну нерухомість".
Суть "указу" зводиться до того, що органи окупаційної адміністрації можуть звертатись до окупаційного ж "суду" з питанням "націоналізації" нерухомості, що належить громадянам України, яким довелось евакуюватись з ТОТ, і яка вже протягом 3 місяців визнана як "безхазяйна" тими ж самими органами окупаційної адміністрації.
Повідомляється, що аналогічний "документ" був підписаний гауляйтером "днр" пушиліним.
Такі самі процеси відбуваються і на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, де підрозділам російських окупаційних військ та колаборантам також "передають у власність" земельні ділянки, будинки та приватні квартири.
Нагадаємо
У ЦНС повідомили, що у тимчасово окупованому Маріуполі “кадирівці” знущаються над цивільними.