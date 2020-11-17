Цена нефти Brent подскочила выше 44 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 44,22 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,91%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 41,65 доллара за баррель, прибавив 0,75%.
Добавим, нефть показала рост в цене после того, как Джо Байдену эксперты приписали победу на президентских выборах в США, и на фоне того, как он готовится зайти в Белый дом, хотя действующий президент Дональд Трамп и отверг результаты выборов в Соединенных Штатах.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.
12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.