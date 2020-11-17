Ціна нафти Brent підскочила вище 44 дол. за барель

За даними видання станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,91%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 41,65 долара за барель, додавши 0,75%.

Додамо, нафта показала зростання в ціні після того, як Джо Байдену експерти приписали перемогу на президентських виборах у США, і на тлі того, як він готується зайти в Білий дім, хоча чинний президент Дональд Трамп і відкинув результати виборів у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.