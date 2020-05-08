Цыбулько рассказал о последствиях проигрыша Суркисам в судах за "Приват"

КИЕВ. 8 мая. УНН. Дело "Суркисов-Привата" является своего рода маркером на "чувство государства" у нашего президента Владимира Зеленского. Ведь ПриватБанк стал государственным в то время, когда находился в очень тяжелом положении. Далее у него вкладывались миллиарды на рекапитализацию. Из бывших владельцев не взыскивался нанесенный ими же ущерб, а сейчас их бизнес-партнеры хотят получить снова от государства еще и еще денег. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Цыбулько.