Цыбулько рассказал о последствиях проигрыша Суркисам в судах за "Приват"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Дело "Суркисов-Привата" является своего рода маркером на "чувство государства" у нашего президента Владимира Зеленского. Ведь ПриватБанк стал государственным в то время, когда находился в очень тяжелом положении. Далее у него вкладывались миллиарды на рекапитализацию. Из бывших владельцев не взыскивался нанесенный ими же ущерб, а сейчас их бизнес-партнеры хотят получить снова от государства еще и еще денег. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Цыбулько.
"Приват" был в очень тяжелом положении, и государство его национализировало, ведь там было около 16 млн вкладчиков, которые из-за менеджмента банка могли реально пострадать. Фактически государство вложило 5 млрд в рекапитализацию этого банка, а вот убытки, нанесенные вкладчикам со стороны предыдущего менеджмента не были компенсированы. Их компенсировали за счет государства. Теперь же, у государства банк решили отобрать заново, ничего не компенсируя Украине", - сказал он.
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По словам Цыбулько, этот судебный спор будет демонстрировать позицию президента Зеленского и "его чувство государства".
Однако пока все выглядит так, что "для него личные отношения с людьми, которые его вырастили - важнее", говорит политолог, намекая на олигархов и их интересы.
В общем, обязательства ПриватБанка платить оффшорным компания Суркисов миллиарды может привести к обвалу всей системы банков, считает Цыбулько.
"Экономики для покрытия в таком случае убытков нет. Это будет обвал экономики, крах", - добавил он.
Как сообщалось в УНН, Минюст хочет взыскать с ПриватБанка 250 млн долларов в пользу Суркисов.