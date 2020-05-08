Цибулько розповів про наслідки програшу Суркісам у судах за "Приват"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Справа "Суркісів-Привату" є свого роду маркером на "відчуття держави" у нашого президента Володимира Зеленського. Адже ПриватБанк став державним у той час, коли перебував у дуже скрутному становищі. Далі в нього вкладалися мільярди на рекапіталізацію. З колишніх власників не стягувалися нанесені ними ж збитки, а зараз їх бізнес-партнери хочуть отримати знову від держави ще і ще грошей. Про це у коментарі УНН розповів політолог Володимир Цибулько.
"Приват" був у дуже скрутному становищі, і держава його націоналізувала, адже там було біля 16 млн вкладників, які через менеджмент банку могли реально постраждати. Фактично держава вклала 5 млрд у рекапіталізацію цього банку, а ось збитки нанесені вкладникам з боку попереднього менеджменту не були компенсовані. Їх компенсували коштом держави. Тепер же, у держави банк вирішили відібрати наново, нічого не компенсуючи Україні", - сказав він.
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За словами Цибулька, цей судовий спір демонструватиме позицію президента Зеленського та "його відчуття держави".
Однак поки все виглядає так, що "для нього особисті стосунки з людьми, які його виростили - важливіші", каже політолог, натякаючи на олігархів та їх інтереси.
Загалом, зобов’язання ПриватБанку сплачувати офшорним компанія Суркісів мільярди може призвести до обвалу всієї системи банків, вважає Цибулько.
"Економіки для покриття у такому разі збитків немає. Це буде обвал економіки, крах", - додав він.
Як повідомлялося в УНН, Мін'юст хоче стягнути з ПриватБанку 250 млн доларів на користь Суркісів.