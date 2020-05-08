Цибулько розповів про наслідки програшу Суркісам у судах за "Приват"

КИЇВ. 8 травня. УНН. Справа "Суркісів-Привату" є свого роду маркером на "відчуття держави" у нашого президента Володимира Зеленського. Адже ПриватБанк став державним у той час, коли перебував у дуже скрутному становищі. Далі в нього вкладалися мільярди на рекапіталізацію. З колишніх власників не стягувалися нанесені ними ж збитки, а зараз їх бізнес-партнери хочуть отримати знову від держави ще і ще грошей. Про це у коментарі УНН розповів політолог Володимир Цибулько.