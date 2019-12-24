Центр Киева стоит в пробках

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 54312 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124947 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 130700 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128647 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 154126 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112899 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112905 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109994 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132350 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130907 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, движение затруднено по бульвару Шевченко, улице Бассейной, улице Круглоуниверситетской, Владимирским спуском, Набережным шоссе, улице Нижний Вал, улице Константиновской, по улице Юрия Ильенко, проспектом Победы, по улице Саксаганского, улице Большой Васильковской, Воздухофлотским проспектом, по улице Вадима Гетьмана, Голосеевским проспектом, проспектом Валерия Лобановского, по улице Семена Скляренко и Кольцевой дороге.

Также движение транспорта затруднено на левом берегу на проспекте Николая Бажана, проспекте Петра Григоренко, Дарницком шоссе, проспекте Соборности, Русановской набережной, Броварском проспекте, проспекте Освободителей, проспекте Генерала Ватутина, улице Оноре де Бальзака, улице Братиславской и Харьковском шоссе.

Движение на Дарницком мосту, мосту Патона, Северном и Южном мостах затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, по Украине во вторник, 24 декабря, пройдут дожди, в Карпатах значительный мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 12 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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