Центр Києва стоїть у заторах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Станом на 8:50 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, рух ускладнений бульваром Шевченка, вулицею Басейною, вулицею Круглоуніверситетською, Володимирським узвозом, Набережним шосе, вулицею Нижній Вал, вулицею Костянтинівською, вулицею Юрія Іллєнка, проспектом Перемоги, вулицею Саксаганського, вулицею Великою Васильківською, Повітрофлотським проспектом, вулицею Вадима Гетьмана, Голосіївським проспектом, проспектом Валерія Лобановського, вулицею Семена Скляренка та Кільцевою дорогою.

Також рух транспорту ускладнений на лівому березі на проспекті Миколи Бажана, проспекті Петра Григоренка, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, Русанівській набережній, Броварському проспекті, проспекті Визволителів, проспекті Генерала Ватутіна, вулиці Оноре де Бальзака, вулиці Братиславській та Харківському шосе.

Рух на Дарницькому мості, мості Патона, Північному та Південному мостах ускладнений у напрямку правого берега. Мостом Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, по Україні у вівторок, 24 грудня, пройдуть дощі, у Карпатах значний мокрий сніг. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 3 градусів морозу до 12 градусів тепла. 

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