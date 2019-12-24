Від 3° морозу до 12° тепла: погода на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. По Україні у вівторок, 24 грудня, пройдуть дощі, у Карпатах значний мокрий сніг. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 3 градусів морозу до 12 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"24 грудня часом дощ, на крайньому заході країни значний дощ, лише у східних областях без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман", - зазначили синоптики.
Вітер південно-східний (у західній частині північно-західний), 7-12 м/с, в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби 3-8° тепла (вдень у південній частині 7-12°).
У Карпатах значний мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина; температура протягом доби 0-3° морозу.
Нагадаємо, синоптик дала прогноз погоди на Новий рік.