От 3° мороза до 12° тепла: погода на сегодня

КИЕВ. 24 декабря. УНН. По Украине во вторник, 24 декабря, пройдут дожди, в Карпатах значительный мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 12 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.