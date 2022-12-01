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"Это безумное психологическое давление в условиях энергокризиса" - Гуменюк о вероятной массированной ракетной атаке

Киев • УНН

 • 640178 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. По всей вероятности, что демонстративная подготовка к массированой ракетной атаке врага – это психологическое давление на население. Однако следует быть готовыми и к возможным ударам. Об этом во время телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

Цитата

«Все это в большинстве случаев элементы гибридной войны: мощное информационное давление и попытки врага бряцать оружием. Они давят там, где не хватает других аргументов. В частности, мы знаем, сколько ракет у них осталось. Мы понимаем, что они способны применять их максимально мощно и по конкретному направлению. Но мы также отдаем себе отчет, что износ тех средств, с помощью которых они так часто выпускают ракеты, имеет свои показатели, и это тоже учитывается нашими аналитиками. Это безумное психологическое давление в условиях созданного энергетического кризиса, когда люди напряжены и выискивают моменты выплеснуть свое недовольство», - сообщила Гуменюк.

Детали

Она добавила, что в настоящее время в Черном море находится вражеская корабельная группировка, которая проводит воздушную разведку, а также осуществляет подготовку к возможным ракетным ударам, потому что ракетоносители находятся в готовности.

"То, что они могут выходить на боевой курс за 2-3 часа, нужно быть готовыми. По всей вероятности, это дополнительное нагнетание психологической обстановки и давление на население. Но население должно быть готово и предупреждено", – отметила Гуменюк.

Напомним

В Главном управлении разведки Минобороны Украины не видят чрезвычайного происшествия из-за роста количества авиации российской армии на аэродроме Энгельс в саратовской области.

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