"Це шалений психологічний тиск в умовах енергокризи" - Гуменюк про ймовірну масовану ракетну атаку

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«Усе це в більшості випадків елементи гібридної війни: потужний інформаційний тиск і намагання ворога брязкати зброєю. Вони тиснуть там, де не вистачає інших аргументів. Зокрема, ми знаємо, скільки ракет в них залишилося. Ми розуміємо, що вони здатні застосовувати їх максимально потужно і за конкретним напрямком. Але ми також усвідомлюємо, що зношення тих засобів, за допомогою яких вони так часто випускають ракети, має свої показники, і це теж враховується нашими аналітиками. Це шалений психологічний тиск в умовах створеної енергетичної кризи, коли люди напружені і вишукують моменти виплеснути своє незадоволення», – повідомила Гуменюк.

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Вона додала, що наразі в Чорному морі перебуває вороже корабельне угруповання, яке проводить повітряну розвідку, а також здійснює підготовку до можливих ракетних ударів, тому що ракетоносії перебувають в готовності.

"Те, що вони можуть виходити на бойовий курс за 2-3 години, треба бути готовими. Цілком імовірно, що це додаткове нагнітання психологічної обстановки і тиск на населення. Але населення має бути готове і попереджене", – зазначила Гуменюк.

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