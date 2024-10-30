Truth Social обошла X по стоимости: соцсеть Трампа стоит более 10 миллиардов долларов: соцсеть Трампа стоит более 10 миллиардов долларов

Truth Social, которая принадлежит кандидату в президенты США Дональду Трампу, стоит больше, чем соцсеть X, которую приобрел Илон Маск. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Trump Media & Technology Group оценивается в более 10 миллиардов долларов после того, как с конца сентября ее акции выросли более чем в четыре раза.

Между тем X Holdings оценивается примерно в 9,4 миллиарда долларов, исходя из последней стоимости, которую инвестиционная группа Fidelity назначила своей доле в компании, ранее известной как Twitter.

Как известно, Трамп создал TMTG после того, как ему забанили Twitter и Facebook после бунта на Капитолии 6 января 2021 года. Он владеет примерно 57% компании, но не участвует в управлении ею.

Издание также отмечает, что когда Маск стал руководить Twitter в октябре 2022 года, компанию оценивали примерно в 44 миллиарда долларов. Тогда Fidelity Investments оценивала свою долю в $19,7 млн.

В недавней нормативной документации фонд Fidelity's Blue Chip Growth заявил, что его доля в X Holdings стоит около 4,2 миллиона долларов.

Дополнение

Отмечается, котировки акций Trump Media, или TMTG, имеют тенденцию меняться больше в зависимости от шансов Трампа на переизбрание. Очевидно инвесторы заметили, что в последнее время его шансы снова занять президентский пост улучшились.

Во вторник акции выросли почти на 9% и закрылись на уровне 51,51 доллара в дополнение к росту на 21,6% в понедельник. Акции двигались настолько резко, что торговля несколько раз приостанавливалась в течение утра.

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