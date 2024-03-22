Трое погибших и 25 раненых: в Запорожье завершили поисковую операцию на местах ракетных ударов

В результате ночного массированного авиаудара в Запорожье пострадали 25 человек, еще трое погибли. Об этом пишет пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

Детали

В Запорожье завершены поисково-спасательные работы на местах ликвидации последствий ракетных ударов. В результате атаки пострадали 25 человек, еще трое погибли - резюмировали в ведомстве.

Чрезвычайники ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, проводили поисково-спасательные работы в частном жилом секторе, оказывали помощь в демонтаже аварийных конструкций коммунальным службам.

Кроме того, психологи ГСЧС работали с гражданским населением, пострадавшим в результате атаки.

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Сейчас работы по разбору и демонтажу разрушенных конструкций приостановлены и будут продолжены завтра - подытожили в ГСЧС.

Напомним,

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