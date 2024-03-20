Три человека погибли из-за атаки рф на Харьков, пятеро раненых, количество жертв может возрасти - полиция

В Харькове в результате сегодняшнего удара российских войск трое погибших и пятеро раненых, произошел масштабный пожар, количество жертв и пострадавших может быть больше. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в среду в Facebook, пишет УНН.

Трое погибших и пятеро раненых, масштабный пожар - россияне снова ударили по Харькову - написал Болвинов.

Детали

По его словам, враг обстрелял город около 13 часов - "повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе". "Пожар охватил более 1000 квадратных метров. Обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции", - отметил он.

"Среди раненых работники предприятия, двое из них в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция и тушение пожара. К сожалению, количество жертв и пострадавших может быть больше", - указал Болвинов.

Он призвал людей находиться в укрытиях - сохраняется угроза повторного обстрела.

Напомним

Ранее глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские войска нанесли удар по одному из районов Харькова, под завалами могут находиться люди.

Мэр Харькова Игорь Терехов указывал, что на месте сегодняшнего вражеского удара в Харькове возник большой пожар, есть пострадавшие. Впоследствии Терехов уточнил, что пять человек получили ранения в результате российского удара по Харькову сегодня.