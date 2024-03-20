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Три человека погибли из-за атаки рф на Харьков, пятеро раненых, количество жертв может возрасти - полиция
После удара российских войск по Харькову погибло три человека, пятеро получили ранения, а также вспыхнул масштабный пожар.
Украина ожидает быстрого прогресса по оборонным отношениям с ЕС - Шмыгаль
Украина ожидает быстрого прогресса в оборонных отношениях с ЕС, включая долгосрочную военную помощь и потенциальное использование замороженных российских активов для вооружения Украины в ее борьбе против российского вторжения.
Весеннее половодье: на Запорожье впервые после разрушения Каховской ГЭС поднялся уровень воды в Днепре
Впервые после разрушения Россией Каховской ГЭС уровень воды в Днепре в Запорожье почти вернулся к своему "нормальному" уровню из-за весеннего наводнения, которое заполнило малые реки и поймы на Хортице.
В Харькове из-за атаки рф пятеро раненых - мэр
Пять человек получили ранения в результате российского удара по Харькову сегодня, двое из них госпитализированы, остальные находятся под наблюдением врачей.
Украина передала ЕС план реформ для программы на 50 млрд евро, ожидает его одобрения - Шмыгаль
Украина подала в Европейскую комиссию утвержденный правительством план для 4-летней программы поддержки ЕС на сумму 50 миллиардов евро, ожидая его одобрения и полноценного запуска, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего визита в Брюссель.
путин не сможет избежать правосудия за преступления в Украине - глава МУС
Новоизбранный президент МУС Томоко Акане твердо верит, что президент россии владимир путин, на арест которого МУС выдал ордер в прошлом году, в конце концов предстанет перед судом и понесет ответственность за военные преступления в Украине.
Под Киевом грузовик протаранил легковушку: погибла женщина
В Бориспольском районе Киевской области грузовик на скорости протаранил легковой автомобиль, в результате чего погибла 63-летняя пассажирка легковушки.
В Rheinmetall заявили, что Европа должна разработать свой аналог системы ПВО "Железный купол" - FT
Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall, считает, что Европа должна создать собственную версию израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол".
Удар рф по Харькову: на месте "прилета" возник пожар, есть пострадавшие - мэр
Российский удар вызвал крупный пожар в Харькове, точное количество пострадавших и степень ранений устанавливается.
Почти 15 тысяч украинцев получили микрогранты на развитие собственного дела
Почти 15 000 украинских предпринимателей получили 3,5 млрд грн грантовой поддержки от государства через программу "Власна справа" для начала или расширения своего бизнеса, создавая, как ожидается, более 30 000 новых рабочих мест по всей стране.