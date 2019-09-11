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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106307 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119223 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110844 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117076 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123362 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149937 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149776 просмотра

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Трамп заинтересован в поддержке Украины, которая борется против агрессии России - Тейлор

Трамп заинтересован в поддержке Украины, которая борется против агрессии России - Тейлор

Киев  •  УНН

 • 9536 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы оказать поддержку Украине, которая борется против российской агрессии, а также в противодействии коррупции. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает УНН со ссылкой на его интервью "Голосу Америки".

"Он (Дональд Трамп, - ред.) заинтересован поддержать Украину, которая борется против агрессии России, и также заинтересован поддержать Украину в противодействии и - надеемся - победе над коррупцией", - заявил Тейлор.

Он отметил, что обуздание Украиной коррупции важно как для самой Украины, так и для Европы и Соединенных Штатов.

"Президент Зеленский определил эту задачу (преодоление коррупции, - ред.) как свой второй приоритет. И я уверен в том, что президент Трамп заинтересован в этом тоже", - считает Тейлор.

Напомним, Зеленский едет в США 23 сентября: дата встречи с Трампом неизвестна.

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