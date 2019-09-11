Трамп заинтересован в поддержке Украины, которая борется против агрессии России - Тейлор
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы оказать поддержку Украине, которая борется против российской агрессии, а также в противодействии коррупции. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает УНН со ссылкой на его интервью "Голосу Америки".
"Он (Дональд Трамп, - ред.) заинтересован поддержать Украину, которая борется против агрессии России, и также заинтересован поддержать Украину в противодействии и - надеемся - победе над коррупцией", - заявил Тейлор.
Он отметил, что обуздание Украиной коррупции важно как для самой Украины, так и для Европы и Соединенных Штатов.
"Президент Зеленский определил эту задачу (преодоление коррупции, - ред.) как свой второй приоритет. И я уверен в том, что президент Трамп заинтересован в этом тоже", - считает Тейлор.
Напомним, Зеленский едет в США 23 сентября: дата встречи с Трампом неизвестна.