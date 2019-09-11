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Трамп зацікавлений у підтримці України, яка бореться проти агресії Росії - Тейлор

Трамп зацікавлений у підтримці України, яка бореться проти агресії Росії - Тейлор

Київ • УНН

 • 9536 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб надати підтримку Україні, яка бореться проти російської агресії, а також у протидії корупції. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає УНН з посиланням на його інтерв’ю "Голосу Америки".

"Він (Дональд Трамп, - ред.) зацікавлений підтримати Україну, яка бореться проти агресії Росії, і також зацікавлений підтримати Україну в протидії і - сподіваймося - поборенні корупції", - заявив Тейлор.

Він наголосив, що приборкання Україною корупції важливо як для самої України, так і для Європи та Сполучених Штатів.

"Президент Зеленський визначив це завдання (подолання корупції, - ред.) як свій другий пріоритет. І я впевнений у тому, що президент Трамп зацікавлений у цьому також", - вважає Тейлор.

Нагадаємо, Зеленський їде у США 23 вересня: дата зустрічі з Трампом невідома.

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