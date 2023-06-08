Трамп требует нового судебного разбирательства по делу о сексуальных домогательствах к писательнице

Детали

В иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, адвокаты Трампа заявили, что присужденная присяжными сумма в 2 миллиона долларов за часть приговора о сексуальном насилии была «чрезмерной», поскольку присяжные установили, что Кэрролл не подвергалась изнасилованию, и что поведение, о котором утверждала Кэрролл, не вызвало никаких диагнозов или психических травм.

Они также заявили, что компенсация в размере 2,7 млн долларов по иску о клевете была «основана на чистой спекуляции».

Что предшествовало

В иске Кэрролл, поданном в 2022 году, говорится, что Трамп изнасиловал ее в раздевалке универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке в середине 1990-х годов и оклеветал ее, отрицая, что это произошло.

9 мая присяжные установили, что Трамп изнасиловал Кэрролл. Но через день после решения Трамп пренебрежительно отозвался о ней во время выступления в CNN, которое транслировалось по телевидению.

Эти комментарии в конечном итоге побудили Кэрролл снова обратиться в суд, чтобы потребовать от Трампа «очень существенного» дополнительного возмещения ущерба. Затем юристы Кэрролл подали измененный иск о дополнительных 10 миллионах долларов в качестве компенсации за ущерб и еще больше в качестве штрафных санкций.