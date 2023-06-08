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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Трамп требует нового судебного разбирательства по делу о сексуальных домогательствах к писательнице

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. Дональд Трамп в четверг потребовал нового судебного разбирательства по гражданскому делу, возбужденному писательницей Джин Кэрролл, в котором присяжные в прошлом месяце признали бывшего президента США ответственным за сексуальное насилие и клевету на писательницу и присудили ей компенсацию в размере 5 миллионов долларов, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Трамп требует нового судебного разбирательства по делу о сексуальных домогательствах к писательнице

Детали

В иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, адвокаты Трампа заявили, что присужденная присяжными сумма в 2 миллиона долларов за часть приговора о сексуальном насилии была «чрезмерной», поскольку присяжные установили, что Кэрролл не подвергалась изнасилованию, и что поведение, о котором утверждала Кэрролл, не вызвало никаких диагнозов или психических травм.

Они также заявили, что компенсация в размере 2,7 млн долларов по иску о клевете была «основана на чистой спекуляции».

Что предшествовало

В иске Кэрролл, поданном в 2022 году, говорится, что Трамп изнасиловал ее в раздевалке универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке в середине 1990-х годов и оклеветал ее, отрицая, что это произошло.

9 мая присяжные установили, что Трамп изнасиловал Кэрролл. Но через день после решения Трамп пренебрежительно отозвался о ней во время выступления в CNN, которое транслировалось по телевидению.

Эти комментарии в конечном итоге побудили Кэрролл снова обратиться в суд, чтобы потребовать от Трампа «очень существенного» дополнительного возмещения ущерба. Затем юристы Кэрролл подали измененный иск о дополнительных 10 миллионах долларов в качестве компенсации за ущерб и еще больше в качестве штрафных санкций.

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