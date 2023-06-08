Трамп вимагає нового судового розгляду у справі про сексуальні домагання до письменниці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Дональд Трамп у четвер зажадав нового судового розгляду у цивільній справі, порушеної письменницею Джин Керролл, у якому присяжні минулого місяця визнали колишнього президента США відповідальним за сексуальне насильство та наклеп на письменницю і присудили їй компенсацію у розмірі 5 мільйонів доларів, інформує УНН з посиланням на Reuters.
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У позові, поданому до федерального суду Манхеттена, адвокати Трампа заявили, що присуджена присяжними сума в 2 мільйони доларів за частину вироку про сексуальне насильство була «надмірною», оскільки присяжні встановили, що Керролл не піддавалась зґвалтуванню, і що поведінка, про яку стверджувала Керролл, не викликала жодних діагнозів чи психічних травм.
Вони також заявили, що компенсація у розмірі 2,7 млн доларів за позовом про наклеп була «заснована на чистій спекуляції».
Що передувало
У позові Керролл, поданому в 2022 році, йдеться, що Трамп зґвалтував її в роздягальні універмагу Bergdorf Goodman у Нью-Йорку в середині 1990-х років і обмовив її, заперечуючи, що це сталося.
9 травня присяжні встановили, що Трамп зґвалтував Керролл. Але через день після рішення Трамп зневажливо відгукнувся про неї під час виступу в CNN, який транслювався по телебаченню.
Ці коментарі зрештою спонукали Керролл знову звернутися до суду, щоб вимагати від Трампа «дуже суттєвого» додаткового відшкодування збитків. Потім юристи Керролл подали змінений позов про додаткові 10 мільйонів доларів як компенсацію за збитки і ще більше як штрафні санкції.