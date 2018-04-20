Трамп посоветовал Сенату одобрить кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

“Майк Помпео выдающийся человек, первый в своем классе в Вест-Пойнте (элитная военная академия). Один из лучших студентов юридического факультета Гардварда, он добился успеха во всем, за что брался. Нужно, чтобы Сенат одобрил кандидатуру Майка как можно быстрее. Он будет отличным госсекретарем!”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп заявил, что Помпео провел замечательную встречу с лидером КНДР

По словам хозяина Белого дома, представители от Демократической партии в Сенате “препятствуют” назначению кандидатов от Трампа на высокие должности. “Такими темпами потребуется девять лет, чтобы они одобрили всех”, — написал американский президент на своей странице, подчеркнув, что одобрение необходимо “на благо страны”.

Напомним, бывший глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон был отправлен 45-м президентом США в отставку 13 марта, а на его место была выдвинута кандидатура Помпео, который на тот момент занимал должность директора Центрального разведывательного управления.

Голосование в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам, посвященное утверждению Помпео новым госсекретарем, назначено на 23 апреля. Республиканцы занимают в нем 11 мест, демократы — 10, из них большинство уже заявили, что не поддержат кандидатуру Помпео. Причем среди их оппонентов также нет единодушия: против директора ЦРУ может проголосовать сенатор-респубиканец Рэнд Пол. Но даже если решение комитета будет отрицательным, кандидатура Помпео все же может быть поставлена ​​на голосование Сената полного состава, где у республиканцев 51 голос, у демократов — 47 (плюс еще два независимых сенатора).