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Трамп порадив Сенату схвалити кандидатуру Помпео на пост держсекретаря

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі порадив Сенату затвердити кандидатуру Майка Помпео на пост глави Держдепартаменту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт американського лідера.

Трамп порадив Сенату схвалити кандидатуру Помпео на пост держсекретаря

“Майк Помпео видатна людина, перший у своєму класі в Вест-Пойнті (елітна військова академія). Один з кращих студентів юридичного факультету Гардварда, він домігся успіху в усьому, за що брався. Потрібно, щоб Сенат схвалив кандидатуру Майка якнайшвидше. Він буде відмінним держсекретарем!”, — йдеться в повідомленні.

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За словами господаря Білого дому, представники від Демократичної партії у Сенаті “перешкоджають” призначенню кандидатів від Трампа на високі посади. “Такими темпами буде потрібно дев’ять років, щоб вони схвалили усіх”, — написав американський президент на своїй сторінці, підкресливши, що схвалення необхідне “на благо країни”.

Нагадаємо, колишній глава американської дипломатії Рекс Тіллерсон був відправлений 45-м президентом США у відставку 13 березня, а на його місце була висунута кандидатура Помпео, який на той момент обіймав посаду директора Центрального розвідувального управління.

Голосування в комітеті Сенату Конгресу США у закордонних справах, присвячене затвердженню Помпео новим держсекретарем, призначене на 23 квітня. Республіканці займають у ньому 11 місць, демократи — 10, з них більшість вже заявили, що не підтримають кандидатуру Помпео. Причому серед їхніх опонентів також немає одностайності: проти директора ЦРУ може проголосувати сенатор-респубіканец Ренд Пол. Але навіть якщо рішення комітету буде негативним, кандидатура Помпео все ж може бути поставлена ​​на голосування Сенату повного складу, де у республіканців 51 голос, у демократів — 47 (плюс ще два незалежних сенатора).

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