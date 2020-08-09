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Трамп объявил о прекращении сбора налога на зарплату в обход Конгресса США

Трамп объявил о прекращении сбора налога на зарплату в обход Конгресса США

Киев  •  УНН

 • 14874 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп в субботу подписал четыре указа, направленных на смягчение экономических последствий пандемии для жителей страны. На этот шаг американский лидер пошел из-за представителей администрации президента, которые не смогли прийти к соглашению с демократами в Конгрессе США о новом пакете мер стимулирования американской экономики. Об этом Трамп рассказал во время пресс конференции в штате Нью-Джерси, передает УНН со ссылкой на CNN.

Своим первым указом глава Белого дома распорядился приостановить сбор налога на зарплату. “Я предоставляю налоговые каникулы на налог с зарплат для тех американцев, которые зарабатывают менее 100 тыс. долларов в год”, — заявил Трамп.

Он добавил, что эти налоговые каникулы, скорее всего, начнут действовать задним числом с 1 августа и продлятся до конца текущего года.

“Если я буду переизбран (на пост президента США) 3 ноября, то планирую простить эти налоги, а также на постоянной основе сократить налог на заработную плату... Иными словами, я продолжу (каникулы) и положу конец налогу”, — подчеркнул американский лидер, не приводя объяснений.

Другим указом американский президент увеличил выплаты в рамках помощи по безработице. “Я принимаю меры для предоставления дополнительных 400 долларов в неделю в рамках расширенных выплат”, — уточнил Трамп.

Еще один указ направлен на то, чтобы предотвратить выселение американских граждан из арендованного жилья за неуплату аренды на время пандемии. “Я защищаю людей от выселения ... Это не их (арендаторов) вина, что этот вирус пришел в нашу страну. Это вина Китая ... Мы не хотим, чтобы людей выселяли. Указ, который я подпишу, решит эту проблему”, — заявил глава государства. Срок действия предыдущего федерального моратория на выселение закончился 31 июля.

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Четвертый документ, подписанный президентом США, касается дополнительных мер по облегчению долгов студентов за обучение в высших учебных заведениях.

По мнению главы вашингтонской администрации, эти указы позволят американцам увереннее преодолеть последствия пандемии. “Мы также намерены рассмотреть возможность дополнительных сокращений налогов, в том числе подоходного налога и налога на прирост капитала ... Мы проинформируем вас касательно этого довольно скоро”, — добавил Трамп.

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В свою очередь политические оппоненты Трампа — демократы — раскритиковали президента за то, что он принял экономические меры в обход Конгресса.

“Сегодняшние жалкие объявления президента Трампа показывают, что он все еще не понимает всю серьезность и неотложность экономических кризисов и кризисов, связанных со здравоохранением, с которыми сталкиваются семьи работающих (американцев)”, — говорится в совместном заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в Сенате Чака Шумера.

По их мнению, меры, о которых объявил Трамп, являются “безосновательными, слабыми и ограниченными”. “Эти шаги предоставляют мало реальной помощи семьям ... Кроме того, эти меры не делают ничего для увеличения количества проведенных тестов, ничего для открытия школ, ничего для того, чтобы накормить голодные семьи”, — уверены Пелоси и Шумер.

“Демократы повторяют свой призыв к республиканцам вернуться за стол переговоров, пойти нам навстречу и работать вместе, чтобы немедленно оказать помощь американскому народу”, — подчеркнули они.

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В свою очередь Трамп на пресс-конференции отмечал, что подписание им указов не исключает продолжения переговоров с демократами по законопроекту по стимулированию экономики. “Я не говорю, что они не собираются возвращаться к переговорам”, — заявил он.

Американский лидер ранее дал понять, что хочет достичь с демократами договоренности в рамках краткосрочной сделки, которая касалась бы как страхование на случай безработицы, так и моратория на принудительное выселение из-за долгов. Однако демократы отвергают такой подход и выступают за один большой пакет стимулирующих мер, в котором рассматривались бы все вопросы смягчения экономических последствий пандемии.

Президент подписал 24 апреля законопроект, который предусматривает применение пакета мер поддержки экономики объемом почти 500 млрд долларов для преодоления последствий пандемии. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели 350 млрд долларов, но к середине апреля средства были исчерпаны.

Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более 2 трлн долларов был принят в конце марта. К этому законодатели выделили федеральным властям 8,3 млрд долларов для сдерживания пандемии.

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