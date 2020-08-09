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Трамп оголосив про припинення збору податку на зарплату в обхід Конгресу США

Трамп оголосив про припинення збору податку на зарплату в обхід Конгресу США

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп в суботу підписав чотири укази, направлених на пом’якшення економічних наслідків пандемії для жителів країни. На цей крок американський лідер пішов через представників адміністрації президента, які не змогли прийти до угоди з демократами в Конгресі США про новий пакет заходів стимулювання американської економіки. Про це Трамп розповів під час пресконференції в штаті Нью-Джерсі, передає УНН із посиланням на CNN.

Своїм першим указом глава Білого дому розпорядився призупинити збір податку на зарплату. “Я надаю податкові канікули на податок з зарплат для тих американців, які заробляють менше 100 тис. доларів на рік”, — заявив Трамп.

Він додав, що ці податкові канікули, найімовірніше, почнуть діяти заднім числом з 1 серпня і триватимуть до кінця поточного року.

“Якщо я буду переобраний (на пост президента США) 3 листопада, то планую пробачити ці податки, а також на постійній основі скоротити податок на заробітну плату... Іншими словами, я продовжу (канікули) і покладу край податку”, — підкреслив американський лідер, не наводячи пояснень.

Іншим указом американський президент збільшив виплати в рамках допомоги з безробіття. “Я приймаю заходи для надання додаткових 400 доларів в тиждень в рамках розширених виплат”, — уточнив Трамп.

Ще один указ спрямований на те, щоб запобігти виселенню американських громадян з орендованого житла за несплату оренди на час пандемії. “Я захищаю людей від виселення... Це не їх (орендарів) вина, що цей вірус прийшов в нашу країну. Це вина Китаю... Ми не хочемо, щоб людей виселяли. Указ, який я підпишу, вирішить цю проблему”, — заявив глава держави. Термін дії попереднього федерального мораторію на виселення закінчився 31 липня.

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Четвертий документ, підписаний президентом США, стосується додаткових заходів щодо полегшення боргів студентам за навчання у вищих навчальних закладах.

На думку глави вашингтонської адміністрації, ці укази дозволять американцям впевненіше подолати наслідки пандемії. “Ми також маємо намір розглянути можливість додаткових скорочень податків, в тому числі прибуткового податку і податку на приріст капіталу... Ми проінформуємо вас щодо цього досить скоро”, — додав Трамп.

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У свою чергу політичні опоненти Трампа — демократи — розкритикували президента за те, що він прийняв економічні заходи в обхід Конгресу.

“Сьогоднішні жалюгідні оголошення президента Трампа показують, що він все ще не розуміє всю серйозність і невідкладність економічних криз і криз, пов’язаних з охороною здоров’я, з якими стикаються сім’ї працюючих (американців)”, — йдеться в спільній заяві спікера Палати представників Ненсі Пелосі і лідера демократів в Сенаті Чака Шумера.

На їхню думку, заходи, про які оголосив Трамп, є “безпідставними, слабкими і обмеженими”. “Ці кроки надають мало реальної допомоги сім’ям... Крім того, ці заходи не роблять нічого для збільшення кількості проведених тестів, нічого для відкриття шкіл, нічого для того, щоб нагодувати голодні сім’ї”, — впевнені Пелосі і Шумер.

“Демократи повторюють свій заклик до республіканців повернутися за стіл переговорів, піти нам назустріч і працювати разом, щоб негайно надати допомогу американському народу”, — підкреслили вони.

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У свою чергу Трамп на пресконференції зазначав, що підписання ним указів не виключає продовження переговорів з демократами щодо законопроекту щодо стимулювання економіки. “Я не кажу, що вони не збираються повертатися до переговорів”, — заявив він.

Американський лідер раніше дав зрозуміти, що хоче досягти з демократами домовленості в рамках короткострокової угоди, яка стосувалася б як страхування на випадок безробіття, так і мораторію на примусове виселення через борги. Однак демократи відкидають такий підхід і виступають за один великий пакет стимулюючих заходів, в якому розглядалися б всі питання пом’якшення економічних наслідків пандемії.

Президент підписав 24 квітня законопроект, який передбачає застосування пакету заходів підтримки економіки обсягом майже 500 млрд доларів для подолання наслідків пандемії. Раніше Конгрес схвалив виділення на ці цілі 350 млрд доларів, але до середині квітня кошти було вичерпано.

Попередній пакет стимулюючих економіку заходів в розмірі понад 2 трлн доларів був прийнятий в кінці березня. До цього законодавці виділили федеральним властям 8,3 млрд доларів для стримування пандемії.

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