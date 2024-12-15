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Трамп назначил нового президентского посланника по специальным миссиям: кто он и что будет делать

Трамп назначил нового президентского посланника по специальным миссиям: кто он и что будет делать

Киев  •  УНН

 • 6455 просмотра

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Ричард Гренелл, бывший посол США в Германии, стал специальным президентским посланником Трампа. Он будет заниматься международными вызовами в кризисных регионах, включая Венесуэлу и Северную Корею.

Трамп назначил Ричарда Гренелла президентским посланником по специальным миссиям. Об этом сообщает новоизбранный президент США в Truth Social, передает УНН.

Детали

Ричард Гренелл, известного своим опытом в международных делах и предыдущей работой послом США в Германии.

Он считается одним из самых верных союзников Трампа, сосредоточится на решении ключевых международных вызовов в кризисных регионах, таких как Венесуэла и Северная Корея. Его деятельность предусматривает реализацию принципа "мир через силу" и поддержку политики "Америка превыше всего".

Напомним

Ранее было проинформировано, что, по инициативе Дональда Трампа, генеральный директор Truth Social Девин Нуньес возглавит Совет советников по разведке США. 

Трамп назначил руководителя Truth Social главой Совета советников по разведке14 дек. 2024, 21:26 • 12693 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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