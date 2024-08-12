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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп хочет провести в сентябре дополнительные дебаты с Харрис

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 02:03  •  196 просмотра

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Дональд Трамп хочет провести дополнительные дебаты с Камалой Харрис 4 и 25 сентября на Fox и NBC. Штаб Харрис открыт к обсуждению, но настаивает на участии Трампа в дебатах 10 сентября на ABC.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хочет провести дополнительные дебаты с Камалой Харрис 4 и 25 сентября, и они должны транслироваться на телеканалах Fox и NBC. Об этом сообщает Reuters, передает УНН

Детали 

В агентстве напомнили, что официально дебаты между Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис запланированы на 10 сентября на канале ABC, и отметили, что эти дебаты станут "первым очным противостоянием между соперниками в гонке, которая, как свидетельствуют опросы, является напряженной".  

Зато на пресс-конференции в своей резиденции в Палм-Бич Трамп заявил, что хочет провести дополнительные дебаты 4 и 25 сентября, которые должны транслироваться на телеканалах Fox и NBC.

"Харрис написала в посте на X, что она с нетерпением ждет дебатов 10 сентября после того, как Трамп "наконец принял решение"", - отмечает Reuters.

По информации агентства, кандидат от демократов заявила журналистам, что открыта для обсуждения возможности дополнительных дебатов, "однако представитель ее предвыборной кампании повторил свою позицию, что дебаты на телеканале Fox 4 сентября не обсуждаются".

Он добавил, что обсуждение дополнительных раундов зависит от участия Трампа в дебатах 10 сентября на телеканале ABC. 

Предвыборный штаб Камалы Харрис уже выступал против дебатов на канале Fox: там заявили, что принимающий канал должен быть тот же, что спонсировал недавние предыдущие дебаты обеих партий, говорится в сообщении агентства.

Напомним,

Ранее предвыборный штаб Камалы Харрис отказался от предложения Дональда Трампа провести дебаты между обоими претендентами на пост президента США 4 сентября на телеканале Fox News. Впоследствии Трамп и Харрис договорились о дебатах 10 сентября на телеканале ABC.

Трамп і Гарріс погодилися провести дебати 10 вересня на АВС8 августа 2024, 22:33 • 32026 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаНовости МираВыборы 2014
kamala-kharrisКамала Харрис
foks-niusФокс Ньюс
reutersReuters
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