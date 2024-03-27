Товар из Нидерландов за криптовалюту и оборот в 12 миллионов: в Киеве накрыли наркодилеров с килограммом кокаина

В Киеве сообщили о подозрении двум людям за норкоторговлю - у них обнаружили килограмм кокаина, который поставлялся из Нидерландов и продавался исключительно крупными партиями за криптовалюту. Дельцы зарабатывали более 12 млн грн в месяц. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, пишет УНН.

Детали

Следствием установлено, что 36-летний уроженец Донецкой области, вместе с сообщницей организовали канал поставки кокаина из Нидерландов в Украину.

"Продавали кокаин исключительно крупными партиями, а расчеты проводились только криптовалютой. Такой "бизнес" приносил злоумышленникам более 12 млн гривен ежемесячно", - указали в прокуратуре.

Как сообщается, во время обысков в помещениях и автомобилях фигурантов "изъято около 1 кг кокаина, черновые записи, электронные весы, а также два автомобиля".

Ориентировочная стоимость изъятого "товара" по ценам "черного" рынка достигает, как указано, более 250 тыс. долл.

Двум фигурантам сообщено о подозрении по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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