Токаев приказал срочно защитить инфраструктуру Казахстана: что происходит

Президент Казахстана, союзника россии, Касым-Жомарт Токаев приказал в пятницу принять "срочные меры" для защиты гражданской и военной инфраструктуры своей страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Lemonde.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, администрации президента, руководителям всех силовых структур (армии, спецслужб, полиции, прокуратуры) и местным руководителям принять срочные меры для защиты ключевых гражданских и военных объектов в связи с обострением ситуации вокруг Украины - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook.

Он напомнил, что Казахстан регулярно призывает москву и Киев к переговорам, чтобы закончить войну "между двумя славянскими народами".

Дополнение

В среду владимир путин должен посетить Казахстан. Астана занимает балансирующую позицию относительно войны в Украине, поддерживая территориальную целостность Украины и укрепляя свои связи с Западом, но при этом открыто не осуждая российское вторжение.

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