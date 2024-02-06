Ткань возрастом 6 тыс. лет впервые в Украине представили в музее на Черкасщине. Вот почему это важно
Киев • УНН
Ткань возрастом 6 тыс. лет впервые в Украине представили в музее в Черкасской области
Ткань возрастом более 6000 лет, которая считается одной из древнейших в мире, впервые представили на выставке в Государственном историко-культурном заповеднике "Трипольская культура" в селе Легедзино, что в Черкасской области. Представление уникального фрагмента ткани состоялось на открытии обновленной входной группы музея, передает УНН.
"Специально для этого момента только на один день мы подняли из хранилища уникальный кусок ткани. Его обнаружили археологи в Хмельницкой области. Ткань пережила жару, влагу и холод, и сегодня меняет представление о жизни трипольцев, раскрывая их высокую технологичность, изобретательность и инновационность", - говорит Владислав Чабанюк, директор Государственного историко-культурного заповедника "Трипольская культура".
Сегодняшний заповедник является местом расположения 8 поселений-гигантов Трипольской культуры. Среди них - самое большое поселение догосударственного периода истории человечества - "Тальянки", площадью 450 гектаров, которое существовало в начале IV в. до н.э. Здесь хранятся уникальные артефакты времен трипольской культуры.
Но до февраля 2024-го экскурсии в музей были ограничены из-за наличия только одного старого входа, тогда как по всем требованиям должны быть центральный и пожарный входы. Чтобы разблокировать экскурсионную деятельность музея и дать возможность посетителям со всей страны и мира знакомиться с уникальными экспонатами трипольской культуры, Благотворительный фонд "МХП-Громаді" обновил входную группу в рамках национального проекта "Сохранение культурного наследия".
"Во времена, когда происходит новый этап становления и переосмысления национальной идентичности, весомую роль в этом процессе приобретают именно такие региональные музеи. Ведь наша сила - это Винницкая область, где рос Василий Стус, Черкасская область, где родился и ходил в школу Вячеслав Черновол и село Легедзино, где находится крупнейшая в Украине музейная Трипольская экспозиция и где за тысячу лет до первых египетских пирамид существовали крупнейшие в мире поселения. Поэтому нашему Фонду было важно "разблокировать" экскурсионный и туристический потенциал этого уникального места", - говорит Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".
"За годы нашей деятельности часть работ по хранению и экспонированию мы закрывали своими силами. Но такой вход закрыть своими ресурсами не могли. Теперь же наш музей будет начинаться с красивых ступенек, рецепции. Люди, которые будут подниматься, будут чувствовать, что уже заходят в гранд-музей!" - отмечает Владислав Чабанюк.
Открытие входной группы объединило художников со всей Украины. В частности, посетителям представили художественную выставку Заслуженного художника Украины Владимира Козюка, посвященную теме трипольской культуры и ее символике. В других залах музея известный сказочник Сашко Лирник модерировал показ патриотического анимационного сериала о трипольской культуре "Моя страна Украина", а писательница Марина Павленко презентовала детскую книгу "Василина и трипольский след" о кошке, которая живет в Легедзинском музее и рассказывает детям о Трипольской культуре.
Посетители также научились создавать собственные сувениры по мотивам трипольской культуры на мастер-классах по изготовлению оберегов от Ольги Собкович и керамических изделий от гончара Деда Панаса.
Музейщики говорят, что после открытия входной группы для заповедника "Трипольская культура" открываются новые возможности развития и приглашают на экскурсии посетителей со всей страны и мира.
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