Ткаченко: проведение Евровидения в Великобритании будет финансировать BBC

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"Финансировать все будет ВВС. Это важный аспект, потому что проведение Евровидения и в мирных условиях стоит значительных денег, а в военных условиях, я думаю, что логичнее эти средства тратить на оружие для украинской армии", - отметил Ткаченко.

Детали

Он также добавил, что во время работы совместной креативной группы будет обсуждена концепция того, как будет проходить этот финал.

"И собственно присутствие Украины визуально во всех проявлениях этого финала", - подчеркнул министр.

По его словам, есть предварительная договоренность о том, что ведущих на Евровидении будет поровну из обеих стран. Он отметил, что украинская сторона настаивает на том, чтобы после победы над захватчиками Евровидение состоялось в Украине.

"Мы задали вопрос перед Европейским языковым союзом о том, что после победы следующий конкурс должен обязательно проходить в Украине", - сказал он.

Ткаченко добавил, что будут продолжаться консультации по этому вопросу.

"Но я думаю, что мы совместно со многими странами, входящими в Европейский языковой союз, включая Великобританию, добьемся того, чтобы пересмотреть установившиеся правила EBU", - сказал он.

Напомним

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на Евровидении-2022.

Европейский языковой союз (EBU) и BBC сообщили, что песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится в Великобритании от имени украинской телерадиокомпании Суспільне Мовлення.

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на новость о том, что песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится в Великобритании от имени Украины. В своем Twitter он написал, что Великобритания устроит фантастический конкурс и сделает все, чтобы прославить украинский народ.