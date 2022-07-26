Ткаченко: проведення Євробачення у Великій Британії фінансуватиме ВВС

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"Фінансувати все буде ВВС. Це важливий аспект, тому що проведення Євробачення і у мирних умовах коштує значних грошей, а у військових умовах, я думаю, що логічніше ці кошти витрачати на зброю для української армії", - зазначив Ткаченко.

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Він також додав, що під час роботи спільної креативної групи буде обговорена концепція того, як відбуватиметься цей фінал.

"І власне присутність України візуально у всіх проявах цього фіналу", - наголосив міністр.

За його словами, є попередня домовленість про те, що ведучих на Євробаченні буде порівну з обох країн. Він зазначив, що українська сторона наполягає на тому, щоб після перемоги над загарбниками, Євробачення відбулось в Україні.

"Ми поставили питання перед Європейською мовною спілкою про те, що після перемоги наступний конкурс має обов’язково відбуватись в Україні", - сказав він.

Ткаченко додав, що триватимуть консультації з цього питання.

"Але я думаю, що ми спільно з багатьма країнами, які входять до Європейської мовної спілки, включно з Великою Британією, доб’ємось того, щоб переглянути усталені правила EBU", - сказав він.

Нагадаємо

Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania посів перше місце на Євробаченні-2022.

Європейська мовна спілка (EBU) та BBC повідомили, що пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який йде у відставку, відреагував на новину про те, що пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України. У своєму Twitter він написав, що Велика Британія влаштує фантастичний конкурс і зробить усе, щоб прославити український народ.