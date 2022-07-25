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Влаштуємо фантастичний конкурс від імені наших друзів: Джонсон про Євробачення-2023

Влаштуємо фантастичний конкурс від імені наших друзів: Джонсон про Євробачення-2023

Київ • УНН

 • 104150 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який йде у відставку, відреагував на новину про те, що пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України. У своєму Twitter він написав, що Велика Британія влаштує фантастичний конкурс і зробить усе, щоб прославити український народ, передає УНН.

Цитата

"Минулого тижня президент Володимир Зеленський і я погодилися, що де б не відбувалося Євробачення-2023, воно має прославляти народ України. Оскільки тепер ми є стороною, яка приймає, Велика Британія виконає цю обіцянку і влаштує фантастичний конкурс від імені наших українських друзів", – написав Джонсон.

Нагадаємо

Європейська мовна спілка (EBU) та BBC повідомили, що пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення.

Представники Суспільного Мовлення співпрацюватимуть з ВВС, щоб розробити та впровадити українські елементи у конкурс наступного року.

Україна, як країна-переможниця Євробачення-2022, автоматично потрапить у фінал.

Українські Національні Новини

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