Влаштуємо фантастичний конкурс від імені наших друзів: Джонсон про Євробачення-2023

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"Минулого тижня президент Володимир Зеленський і я погодилися, що де б не відбувалося Євробачення-2023, воно має прославляти народ України. Оскільки тепер ми є стороною, яка приймає, Велика Британія виконає цю обіцянку і влаштує фантастичний конкурс від імені наших українських друзів", – написав Джонсон.

Нагадаємо

Європейська мовна спілка (EBU) та BBC повідомили, що пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення.

Представники Суспільного Мовлення співпрацюватимуть з ВВС, щоб розробити та впровадити українські елементи у конкурс наступного року.

Україна, як країна-переможниця Євробачення-2022, автоматично потрапить у фінал.