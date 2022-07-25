Устроим фантастический конкурс от имени наших друзей: Джонсон о Евровидении-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который уходит в отставку, отреагировал на новость о том, что песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится в Великобритании от имени Украины. В своем Twitter он написал, что Великобритания устроит фантастический конкурс и сделает все, чтобы прославить украинский народ Украины, передает УНН.
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"На прошлой неделе президент Владимир Зеленский и я согласились, что где бы ни происходило Евровидение-2023, оно должно прославлять народ Украины. Поскольку теперь мы являемся принимающей стороной, Великобритания выполнит это обещание и устроит фантастический конкурс от имени наших украинских друзей", – написал Джонсон.
Напомним
Европейский языковой союз (EBU) и BBC сообщили, что песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится в Великобритании от имени украинской телерадиокомпании Общественное Вещание.
Представители Общественного Вещания будут сотрудничать с BBC, чтобы разработать и внедрить украинские элементы в конкурс в следующем году.
Украина, как страна-победительница Евровидения-2022, автоматически попадет в финал.