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В Германии против карантина вышли протестовать тысячи людей

Киев • УНН

 • 13680 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В Германии вновь проходят акции протеста против введенных в связи с коронавирусом ограничений. В субботу, 16 мая, на улице сразу нескольких крупных городов страны вышли тысячи людей. Самая многочисленная акция против карантинных ограничений состоялась в городе Штутгарт, передает УНН со ссылкой на агентство новостей AFP и DW.

В Германии против карантина вышли протестовать тысячи людей

В этом городе организаторы объявили сначала акцию на полмиллиона участников, однако власти города решили ограничить максимальное количество участников пятью тысячами. Но уже к началу акции собралось гораздо больше людей, чем разрешенные пять тысяч, поэтому для акции остальных приходилось отвести другой участок.

За соблюдением правопорядка наблюдали 500 сотрудников служб правопорядка.

Аналогичная акция прошла и в столице Баварии городе Мюнхен. Здесь для участия в мероприятии, проводимом на Терезиенвизе, — открытом пространстве, на котором традиционно проводят Октоберфест, были допущены тысячи человек. Сами организаторы акции заявили ранее участие 10 тысяч человек. По данным полиции, около толпы протестующих собралось “несколько сотен заинтересованных”.

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Полицейские отмечают, что нередко наблюдалось “значительно меньшее” расстояние между людьми, чем минимально допустимая социальная дистанция. Сами участники акции игнорировали правила безопасности и не реагировали на призывы полиции, которые звучали из громкоговорителей, говорится в сообщении мюнхенской полиции, опубликованном в соцсети Twitter.

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Похожие акции прошли также в Берлине, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Нюрнберге, Галле, Бремене и ряде других городов. Как отмечает информагентство dpa, в столице Германии не улицы вышли также много противников правых движений.

Во Франкфурте-на-Майне противники критиков карантина обвиняли последних в распространении “нацистской пропаганды”. Всего на акции противников ограничений из-за коронавируса, а также их критиков собралось в целом в центре Франкфурта-на-Майне около 1,5 тысячи человек, сообщили в полиции города.

Напомним, акции протеста критиков карантина, введенных из-за коронавируса, продолжаются в Германии уже несколько недель подряд.

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