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У Берліні пройшла демонстрація противників карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Незважаючи на заборону проведення масових заходів, в Берліні відбулася акція протесту проти обмежень, введених владою в зв'язку зі спалахом коронавірусу SARS-CoV-2. У суботу, 25 квітня, на площі Роза-Люксембург-Плац в центрі німецької столиці зібралися понад тисяча противників карантину, передає УНН із посиланням на DW.

Багато демонстрантів стояли перед встановленими поліцією загородженнями, за допомогою яких площа була оточена з метою не допустити проведення масової акції. Поліція неодноразово закликала людей розійтися, кілька людей були тимчасово затримані.

В цілому акція пройшла мирно, у другій половині дня її учасники поступово покинули площу. Порядок охороняли майже 200 поліцейських в захисних масках. Подібні акції протесту також проходили щосуботи протягом останніх чотирьох тижнів. На 1 травня запланована “акція протесту в інтернеті”, пише видання.

20 квітня в Німеччині почалося поетапне ослаблення карантинних заходів, прийнятих в кінці березня. Зокрема, відкрилися невеликі магазини, вирішено поетапно відновити заняття в школах. 30 квітня канцлер ФРН Ангела Меркель і прем’єр-міністри 16 федеральних земель обговорять перші підсумки пом’якшення локдауна і можливість скасувати подальші обмеження.

За даними Інституту імені Роберта Коха, загальна кількість виявлених заражень SARS-CoV-2 в Німеччині перевищила 152 тисячі, від наслідків інфекції померли 5,5 тисячі осіб. За останню добу в країні з’явилося 2 тисячі нових випадків коронавіруса, що викликає пневмонію COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімат та пандемія будуть пріоритетами головування Німеччини у ЄС — Меркель

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