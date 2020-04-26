У Берліні пройшла демонстрація противників карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Незважаючи на заборону проведення масових заходів, в Берліні відбулася акція протесту проти обмежень, введених владою в зв'язку зі спалахом коронавірусу SARS-CoV-2. У суботу, 25 квітня, на площі Роза-Люксембург-Плац в центрі німецької столиці зібралися понад тисяча противників карантину, передає УНН із посиланням на DW.
Багато демонстрантів стояли перед встановленими поліцією загородженнями, за допомогою яких площа була оточена з метою не допустити проведення масової акції. Поліція неодноразово закликала людей розійтися, кілька людей були тимчасово затримані.
В цілому акція пройшла мирно, у другій половині дня її учасники поступово покинули площу. Порядок охороняли майже 200 поліцейських в захисних масках. Подібні акції протесту також проходили щосуботи протягом останніх чотирьох тижнів. На 1 травня запланована “акція протесту в інтернеті”, пише видання.
20 квітня в Німеччині почалося поетапне ослаблення карантинних заходів, прийнятих в кінці березня. Зокрема, відкрилися невеликі магазини, вирішено поетапно відновити заняття в школах. 30 квітня канцлер ФРН Ангела Меркель і прем’єр-міністри 16 федеральних земель обговорять перші підсумки пом’якшення локдауна і можливість скасувати подальші обмеження.
За даними Інституту імені Роберта Коха, загальна кількість виявлених заражень SARS-CoV-2 в Німеччині перевищила 152 тисячі, від наслідків інфекції померли 5,5 тисячі осіб. За останню добу в країні з’явилося 2 тисячі нових випадків коронавіруса, що викликає пневмонію COVID-19.
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