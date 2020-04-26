В Берлине прошла демонстрация противников карантина

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, в Берлине состоялась акция протеста против ограничений, введенных властями в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2. В субботу, 25 апреля, на площади Роза-Люксембург-Плац в центре немецкой столицы собрались более тысячи противников карантина, передает УНН со ссылкой на DW.